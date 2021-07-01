Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области фотоловушка засняла медведей за утренней трапезой. Косолапые - один большой, а другой поменьше - поочередно посетили небольшие заросли возле тропинки.

По словам сотрудников нацпарка, летом меню медведей состоит в основном из зелени – это стебли, корни и клубни растений, ягоды. Животные легко запоминают дорогу к грибным и ягодным местам.

После довольно продолжительной трапезы медведи могут прилечь отдохнуть на той же полянке, где они ели. Летом косолапые предпочитают устраивать лежанки прямо на земле, среди разнотравья и невысоких кустов.

Ранее в сеть попало забавное видео из Московского зоопарка. На кадрах была запечатлена панда Жуи, который вступил в схватку с покрышкой, висевшей в вольере.

Животное отчаянно боролось с покрышкой, пытаясь сорвать ее с цепи. Жуи прокручивал шину через себя, наваливался на нее всем телом. Вскоре, потеряв интерес к противнику, панда удалилась прочь.