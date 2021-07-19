Путин: уровень безработицы в РФ уже почти вернулся к параметрам 2019 года

Уровень занятости в России практически вернулся к показателям 2019 года, которые были в стране до пандемии COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В 2019 году этот параметр, напомнил глава государства, составлял 4,7%.

«Сейчас уже - 4,9%. Но это - средний показатель, статистика. И мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью», - заявил Путин.

Как отметил президент страны, особенно эта проблема актуальна для молодых людей.