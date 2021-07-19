Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: уровень безработицы в РФ уже почти вернулся к параметрам 2019 года

Валентина Пескова
17:07 19.07.2021
Как сообщил президент России, сейчас этот показатель, после начала эпидемии COVID-19, составляет уже 4,9%.
Путин: уровень безработицы в РФ уже почти вернулся к параметрам 2019 года
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
Читайте нас на:

Уровень занятости в России практически вернулся к показателям 2019 года, которые были в стране до пандемии COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В 2019 году этот параметр, напомнил глава государства, составлял 4,7%.

«Сейчас уже - 4,9%. Но это - средний показатель, статистика. И мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью», - заявил Путин.

Как отметил президент страны, особенно эта проблема актуальна для молодых людей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.