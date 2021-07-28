Небесная опора: в Калужской и Иркутской областях прошли учения Дальней авиации

В Калужской и Иркутской областях прошли летно-тактические учения Дальней авиации. В небо взмыли дальние бомбардировщики Ту-22м3.

Экипажи отработали задачи по организации дежурства в воздухе в заданном районе, а также совершили пуски управляемых авиационных ракет по объекты условного противника на полигоне.

В ходе учений личный состав выполнил нормативы вывода авиационной и автомобильной техники из-под удара и подготовки самолетов к повторному вылету.