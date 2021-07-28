В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенничества

В Сети активизировались так называемые мошенники «второго уровня» - злоумышленники, жертвой которых являются люди, уже пострадавшие от финансовых пирамид. Об этом рассказал заместитель главы Роскачества Антон Куканов.

Эксперт пояснил, что причиной новой активности мошенников «второго уровня» стало падение казанской компании, организованной по принципу финансовой пирамиды. Она получала деньги от россиян, обещая доходность в 20-30%. Однако компания перестала выплачивать вкладчикам деньги в июле 2021 года. По некоторым данным, итоговый ущерб составил примерно 80 миллионов рублей, а от действий мошенников пострадали сотни тысяч россиян и жителей СНГ.

«Роскачество предупреждает, что в Сети появились мошенники второго уровня, которые активно обрабатывают многочисленную аудиторию… В основном они десантируются в чатах и группах вкладчиков, призывая вступить в их собственные проекты и, таким образом, отбить потерянные деньги», - сообщается на портале Роскачества.

Аналитики советуют оценить всевозможные риски перед тем, как делать вклад в любую онлайн-схему. Не следует принимать решение о вложении денег, основываясь на рекомендациях знакомых, поскольку финансовые пирамиды работают именно по такому принципу.

Ранее россиянам рассказали, какие денежные купюры подвергаются подделке чаще всего. По данным Банка России, чаще всего мошенники подделывают банкноту номиналом 5000 рублей.