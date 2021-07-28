Россиянам рассказали, какие купюры подделывают чаще всего

Чаще всего в России в 2021 году мошенники подделывали купюры номиналом 5 000 рублей. Всего регулятор выявил 7 095 таких дензнаков. Данные Банка России приводит «Российская газета».

Уточняется, что на втором месте среди подделок оказались тысячные купюры - 1 033 фальшивые во втором квартале, на третьем - банкноты в 2 000 рублей. Реже всего подделывают 10-рублевые купюры: Центробанк обнаружил только одну фальшивку за указанный период.

Всего Банк России выявил 8 744 поддельные купюры.

В целом, по данным регулятора, количество выявленных фальшивых денежных знаков снижается. Количество выявленных поддельных банкнот и монет во втором квартале 2021 года уменьшилось на 11% - до 8,7 тысячи штук, уточнили в Банке России.

Ранее эксперт рассказала, что делать, если банкомат выдал поддельные деньги. Так, при получении фальшивых купюр следует сразу позвать свидетеля и вызвать полицию. Доказать произошедшее помогут записи с камер. Если же поддельные деньги были распознаны вне видимости камер банкомата, следует вернуться, зафиксировать его номер и обратиться в банк. Если не поможет, следующим шагом идет полиция или прокуратура.