МИД РФ: диалог России и США по стратегической стабильности продолжится 28 июля в Женеве

Очередной этап диалога России и США по вопросам стратегической стабильности пройдет в Женеве 28 июля. В ходе этой встречи будут обсуждаться также перспективы контроля над вооружениями. Диалог пройдет в рамках развития договоренностей между президентами двух стран на саммите 16 июня.

«28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Межведомственные делегации сторон возглавят заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков и первый заместитель Государственного секретаря США У.Шерман», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ходе саммита Россия-США в Женеве существенным достижением стало совместное заявление глав государств о недопустимости ядерной войны. Две страны вышли на «прямую, конкретную и понятную всем формулу, выработанную уже 35 с лишним лет назад», заявил Сергей Рябков.