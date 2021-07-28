На Украине придумали новый способ противостоять «Северному потоку - 2»

Официальный Киев рассчитывает стать ближайшим энергетическим союзником Берлина в будущем. Таким образом на Украине рассчитывают снизить значение российского газа для Германии. Киев намерен сделать основной упор на «зеленые» технологии и построить ветряные парки. Добываемое таким образом электричество используют для расщепления воды с получением водорода.

«Наш потенциал в сфере водорода огромен. Украина после Великобритании обладает вторым по значению потенциалом в ветровой энергетике Европы», - заявил в интервью изданию Die Welt руководитель «Украинского водородного совета» Александр Репкин.

Эксперт полагает, что этого будет достаточно для покрытия местных нужд и страна станет менее зависимой от поставок топлива из России.

«То, что "Северный поток - 2" будет построен, является поражением для Украины. Но страна решительно настроена на то, чтобы выиграть у России большую энергетическую игру во втором тайме. Германия ищет "зеленый" водород, но найти его не так-то просто. Намечается нешуточная борьба за это сырье», - добавил он.

«Северный поток - 2» - проект магистрального трубопровода из России в Германию в высокой степени готовности. Две нити газопровода пролегли по дну Балтийского моря. Проектная мощность «Северного потока - 2» составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Прокладка труб почти завершена, работы планируют окончить к концу лета.