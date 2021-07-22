Байден заявил о невозможности остановить строительство «Северного потока - 2»

Глава США Джо Байден заявил о том, что остановить строительство трубопровода «Северный поток - 2» невозможно - он завершен на 99%. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Ранее в Соединенных Штатах решили не озвучивать заранее планы по выстраиванию ограничений в отношении проекта «Северный поток - 2». Таким образом в США решили бороться с возможностью «уклониться от их намерений». Соответствующее заявление было сделано представителем Госдепартамента США.

Американские власти согласились, что данный газопровод якобы является российским геополитическим проектом. Также, как пишет РИА Новости, в Госдепе указали, что в контексте противодействия проекту нельзя применять понятие автоматических санкций.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против активно выступают Соединенные Штаты, которые заинтересованы в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие этот проект политическим.