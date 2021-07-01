Ученые рассказали, как кошки могут заразиться COVID-19 от своего хозяина

Кошки, спящие на постельном белье зараженного COVID-19 хозяина, подвергаются дополнительному риску заболеть. К такому выводу пришли канадские ученые после проведенного исследования.

Итоги работы были представлены на конференции Европейского общества клинической микробиологии ECCMID, прошедшей в текущем году в онлайн-режиме.

«Если человек заболел COVID-19, есть высокая вероятность, что он передаст его своему питомцу. Кошки, особенно те, которые спят на кровати своего хозяина, подвергаются особому риску. Итак, если у вас коронавирус, я бы посоветовала вам держать животное подальше от спальни и стараться минимизировать контакты», - сообщила соавтор исследования профессор ветеринарной патологии Гуэлфского университета Дороти Бьенцле.

В рамках исследования было протестировано 48 домашних кошек и 54 собаки из 77 семей на предмет наличия антител. Помимо этого, для сравнения специалисты провели тест на антитела у 75 собак и 75 кошек, которые были взяты из приюта.

В результате положительный тест на антитела был выявлен у 67% (32/48) кошек и 43% (23/54) собак, проживающих с хозяевами, что свидетельствует о том, что животные переболели коронавирусной инфекцией. При этом лишь у 9% (7/75) собак из приюта и 3% (2/75) бездомных кошек были обнаружены антитела к COVID-19.

По данным ученых, количество времени, проведенного с питомцами, не сказывалось на вероятности заражения животного. Однако было установлено, что кошки, которые спали на постельном белье инфицированного хозяина, болели коронавирусом чаще.