Убил динозавров и породил колоссальное цунами: найдены новые следы падения астероида

Окаменелые следы ряби, или так называемые мегариппы, представляющие собой волнообразные гравийные гряды, помогли ученым определить масштаб катастрофы после падения астероида, убившего динозавров 66 миллионов лет назад. Об этом пишет Science Alert.

Исследователям удалось обнаружить огромную рябь, которая зафиксировала на себе следы разразившегося после падения метеорита цунами. Окаменелость нашли в отложениях в центральной части Луизианы.

Мегариппы сохранились в последующую эпоху палеоцена под глубоководным сланцем.

Из-за огромной глубины, на которой оказалась рябь, ее в течение тысячелетий не смогли потревожить штормовые волны, рассказал геофизик из Университета Луизианы Гэри Кинсленд.

Таким образом отпечаток ряби сохранил следы цунами. Мегариппы оказались покрыты тонким слоем упавших с воздуха обломков, которые образовались при падении астероида в Мексиканском заливе.

В ходе научной работы, ученые определили, что отпечатанные гребни ряби расположены по прямой линии по отношению к кратеру Чиксулуб на полуострове Юкатан, что соответствует направлению удара.

Средняя длина волн гряды составляет 600 метров, а средняя высота волны - 16 метров, что является самой большой рябью, которая была задокументирована на Земле.

Ранние исследования обнаружили, что волны разразившегося тогда цунами могли достигать в высоту 1 500 метров, а сила вызвавшего их землетрясение должна оцениваться в 11 баллов по шкале Рихтера. Разрушительное мегацунами, которое длилось несколько дней, вымывало на сушу морских организмов и смыло волной сухопутных.