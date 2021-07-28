Дзюдоистка Таймазова рассказала, какой ценой ей далась бронза ОИ

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова, ставшая бронзовой призеркой Олимпийских игр в Токио, рассказала о решающих схватках на турнире. На татами россиянке пришлось бороться не только с соперницами, но и с самой собой. Получившая травму Мадина боролась из последних сил.

«Я выходила бороться, и выходила именно за победой. Очень хотела завоевать золотую медаль, совершить этот шаг и выиграть. Это было главной целью сегодняшнего дня. Я приложила максимум усилий, все оставила на ковре, но не смогла попасть в финал», - рассказала Мадина.

В решающий момент соперница из Японии провела болевой прием, запрещенный официальными правилами. Сложно сказать, повлияло ли это на исход схватки, призналась россиянка.

«Она блокировала мне свободный переворот и начала ломать руку, проводить запрещенный прием. Я закричала в этот момент, но судьи посчитали, что ее не надо наказывать. Для меня это не оправдание, и после этих моментов я была готова бороться, но проснулась я уже проигравшей», - констатировала дзюдоистка.

После проигрыша спортсменка сосредоточилась на решающей схватке за бронзу. По словам Мадины, необходимо было забирать медаль во что бы то ни стало.

«Меня практически все поддерживали. Тренер сказал про все забыть и настроиться. Нужно было забрать медаль, и я тоже так посчитала. Все работы над ошибками будут позже. Пока надо было добыть медаль, идти дальше. Я выходила бороться до конца, и это был мой долг. Я должна была отдать последние силы, они были у меня», - добавила бронзовая призерка ОИ в Токио.

Мадина Таймазова выступала в весовой категории до 70 килограммов. Бронзовый финал Олимпийских игр - 2020 состоялся в Токио на арене «Ниппон Будокан». Медаль Таймазовой на Олимпиаде стала 20-й в неофициальном зачете ОКР.