Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Дзюдоистка Таймазова рассказала, какой ценой ей далась бронза ОИ

Ян Брацкий
16:08 28.07.2021
Россиянка Мадина Таймазова боролась в весовой категории до 70 килограммов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Читайте нас на:

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова, ставшая бронзовой призеркой Олимпийских игр в Токио, рассказала о решающих схватках на турнире. На татами россиянке пришлось бороться не только с соперницами, но и с самой собой. Получившая травму Мадина боролась из последних сил.

«Я выходила бороться, и выходила именно за победой. Очень хотела завоевать золотую медаль, совершить этот шаг и выиграть. Это было главной целью сегодняшнего дня. Я приложила максимум усилий, все оставила на ковре, но не смогла попасть в финал», - рассказала Мадина.

В решающий момент соперница из Японии провела болевой прием, запрещенный официальными правилами. Сложно сказать, повлияло ли это на исход схватки, призналась россиянка.

«Она блокировала мне свободный переворот и начала ломать руку, проводить запрещенный прием. Я закричала в этот момент, но судьи посчитали, что ее не надо наказывать. Для меня это не оправдание, и после этих моментов я была готова бороться, но проснулась я уже проигравшей», - констатировала дзюдоистка.

После проигрыша спортсменка сосредоточилась на решающей схватке за бронзу. По словам Мадины, необходимо было забирать медаль во что бы то ни стало.

«Меня практически все поддерживали. Тренер сказал про все забыть и настроиться. Нужно было забрать медаль, и я тоже так посчитала. Все работы над ошибками будут позже. Пока надо было добыть медаль, идти дальше. Я выходила бороться до конца, и это был мой долг. Я должна была отдать последние силы, они были у меня», - добавила бронзовая призерка ОИ в Токио.

Мадина Таймазова выступала в весовой категории до 70 килограммов. Бронзовый финал Олимпийских игр - 2020 состоялся в Токио на арене «Ниппон Будокан». Медаль Таймазовой на Олимпиаде стала 20-й в неофициальном зачете ОКР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:59 Армия
Видео
Шойгу назвал ключевые задачи ШОС по обеспечению безопасности
13:42 В стране и мире
В OMV назвали сроки завершения строительства «Северного потока - 2»
13:02 Армия
Шойгу заявил, что стратегические учения «Запад-2021» носят оборонительный характер
12:29 Армия
Видео
Шойгу заявил, что учения России, Таджикистана и Узбекистана - реакция на ситуацию в Афганистане
11:28 Армия
Видео
Шойгу: новые базы США в Центральной Азии принесут дополнительную нестабильность в регион
Популярное
Видео
Шойгу сравнил действия США в Афганистане с работой «плохого дрессировщика из заезжего цирка»
Немцы осудили критику «Северного потока - 2»
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.