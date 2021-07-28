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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебряные медали Олимпиады

Олеся Степакова
16:57 28.07.2021
В финале россияне встречались с командой Латвии.
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебряные медали Олимпиады
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Мужская сборная России стала серебряным призером олимпийского турнира по баскетболу в формате три на три. В финале россияне встречались с командой Латвии. Игра завершилась со счетом 21:18 в пользу латвийцев.

Бронзовую медаль завоевала сборная Сербии, которая обыграла Бельгию со счетом 21:10.

Серебряная медаль стала для России 23-й на Играх в японской столице. Соревнования по баскетболу в формате 3х3 дебютировали на Олимпиаде в Токио.

Ранее женская сборная России по баскетболу в формате три на три стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В решающей схватке россиянки уступили соперницам из США в упорной борьбе. Счет 18:15 в пользу соперниц, исход сражения за золотые медали не был ясен до самого конца.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются, а спортсмены должны проходить ежедневное ПЦР-тестирование.

РФ на Играх представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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