Женская сборная России по баскетболу стала серебряным призером ОИ

Женская сборная России по баскетболу в формате три на три стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В решающей схватке россиянки уступили соперницам из США в упорной борьбе. Счет 18:15 в пользу соперниц, исход сражения за золотые медали не был ясен до самого конца.

Соревнования по баскетболу в формате три на три впервые включены в программу ОИ. Серебряная медаль стала для России 22-й на Играх в японской столице.