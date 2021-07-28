Битва за кольцо: эксперт оценил шансы российских баскетболисток на золото ОИ

Олимпийский финал между женскими сборными по баскетболу из России и США будет непростым и зрелищным. В этом не сомневается почетный президент Российской федерации баскетбола Сергей Чернов. Речь о соревнованиях в формате три на три. Однако, по мнению эксперта, шансов на золото больше у представительниц североамериканского континента.

«Если американки удачно будут играть - они выиграют, это я говорю объективно. Они по подготовке сильнее будут. Но я видел только одну их игру, мне сложно судить. Наши девчонки мне тоже понравились. Они боролись, самоотдача была. Три на три - очень сложный вид баскетбола. Здесь многое зависит от нюансов. Пойдут дальние броски - выиграют», - заявил Чернов в беседе со «Звездой».

С его слов, усеченный формат и небольшая площадка, на которой предстоит играть, диктуют особую тактику. Спортсменкам предстоит интенсивно обороняться и слишком много двигаться.

«Сложно сказать, кто на чем сломается. Как я видел США и РФ, то я отдаю предпочтение американкам. Но здесь доля везения значительно выше, чем в классическом баскетболе. Если там есть отдельные игроки, видна тактика и рисунок игры, то здесь очень сложно предсказать победителя», - добавил почетный президент баскетбольной федерации.

Ранее женская сборная России по баскетболу оказалась сильнее Китая в полуфинале летней Олимпиады в Токио. Спортсменки обыграли соперников со счетом 21:14. Теперь россиянки получат минимум серебряную медаль Олимпиады. На ОИ в Токио баскетбол три на три впервые представлен в программе Олимпиады.