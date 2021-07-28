Российские баскетболистки обыграли Китай и разыграют золото ОИ с США

Женская сборная России по баскетболу оказалась сильнее Китая в полуфинале летней Олимпиады в Токио и вышла в финал турнира по баскетболу 3x3. Спортсменки обыграли соперников со счетом 21:14. Теперь россиянки получат минимум серебряную медаль Олимпиады.

В финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 женская сборная России сыграет с американками.

Стоит отметить, что ранее в финал пробилась и мужская сборная России по баскетболу, сенсационно обыграв Сербию со счетом 21:10.

На ОИ в Токио баскетбол 3x3 впервые представлен в программе Олимпиады.