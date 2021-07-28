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В Кремле оценили отношения России и США

Олеся Степакова
14:43 28.07.2021
По словам Дмитрия Пескова, президент России неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений.
В Кремле оценили отношения России и США
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США вряд ли партнеры, они оппоненты или визави.

«Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», - сообщил официальный представитель Кремля в ходе пресс-конференции с журналистами.

Тот факт, что в Женеве сидят российские эксперты и общаются по вопросам стратегической стабильности, другие контакты - это то, что является весьма положительным знаком, отметил Песков.

Ранее в МИД РФ сообщили, что очередной этап диалога России и США по вопросам стратегической стабильности пройдет в Женеве 28 июля. В ходе этой встречи будут обсуждаться также перспективы контроля над вооружениями. Диалог пройдет в рамках развития договоренностей между президентами двух стран на саммите 16 июня.

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