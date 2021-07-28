Врач предупредил о смертельной опасности популярного у россиян блюда

Инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев в беседе с телеканалом «Москва 24» заявил, что такое популярное у россиян блюдо, как суши, может быть смертельно опасным.

«Если мы берем ресторан, где для приготовления суши используется абсолютно свежая рыба без всяких обработок, высока вероятность подхватить всевозможные паразитарные болезни. Личинки паразитов могут находиться как раз в мясе рыбы», - заявил врач.

Как отметил Акинфиев, в заведениях общепита для приготовления суши обычно используется не свежая рыба, а замороженный продукт. В данной ситуации, заверил медик, не следует беспокоиться, поскольку ингредиент размораживается перед тем, как его начинают готовить.

«Последствия пищевых инфекций сильно зависят от изначального состояния организма. Крепкий молодой человек почувствует легкий дискомфорт в животе. А, к примеру, девушку с более слабым иммунитетом может ждать тошнота, рвота и боль в желудке в течение двух-трех дней», - предупредил специалист.

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