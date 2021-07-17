Нутрициолог назвал пять главных продуктов для иммунитета летом

Иммунитет можно укрепить различными способами. Один из них - есть определенные продукты. Кандидат биологических наук Александр Мирошников назвал пять продуктов, о которых часто забывают люди, желающие укрепить иммунитет.

По словам эксперта, летом лучше всего укрепляет иммунитет смородина – всего сто граммов ягоды содержат 22% суточной дозы витамина C. Также нужно есть базилик – в нем витамин A, крайне необходимый для иммунитета. Достаточно трех-четырех веточек в день.

Также нутрициолог в беседе с «Москва 24» посоветовал есть листовой салат из-за высокого содержания витамина B, который помогает бороться со стрессом. Не менее важен укроп – он обладает противомикробными свойствами.

Врач напомнил и о креветках, в которых содержится много белка, прямо участвующего в создании иммунных тел, участвующим в создании иммунных тел. Их можно варить с сушенным укропом для усиления полезных свойств.

Ранее эндокринолог и диетолог Оксана Михалева предупредила россиян о рисках возникновения проблем с работой сердечно-сосудистой системы из-за употребления пальмового масла. Как разъяснила врач, в натуральном пальмовом масле содержится большое количество антиоксидантов, но его не используют в при изготовлении продукта в промышленных масштабах – там используется «отбеленный продукт».