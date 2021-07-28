Избившая сына Стаса Пьехи просит привлечь ребенка к уголовной ответственности

Избившая семилетнего сына артиста Стаса Пьехи Ирина Безбородова написала заявление в полицию, она просит привлечь мальчика к уголовной ответственности за то, что он испортил ее бассейн. Об этом «Звезде» рассказал адвокат семьи артиста Сергей Жорин.

«Абсурд этой ситуации заключается не сколько в том, что в соответствии со статьей 20 Уголовного кодекса Российской Федерации маленький Петя не достиг возраста наступления уголовной ответственности, а в том, что, несмотря на возбужденное против Ирины Безбородовой уголовное дело, она до сих пор беспокоится о судьбе того самого злополучного бассейна, который, к слову, был уже отремонтирован и активно эксплуатируется семьей Ирины», - сказал юрист.

Ранее сообщалось, что семилетний сын Пьехи получил травмы в результате нападения женщины из соседнего дома в поселке Рощино Ленинградской области. Об инциденте сообщила бывшая жена певца Наталья. По ее словам, Безбородову разозлила детская шалость мальчика, который попытался проткнуть карандашом ее надувной бассейн в отместку за то, что она не разрешила ему общаться с ее маленьким сыном, отдыхающим неподалеку.

Впоследствии СК возбудил против женщины уголовное дело по статье 115 УК РФ - Умышленное причинение легкого вреда здоровью», дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы.