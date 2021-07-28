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Шойгу назвал ключевые задачи ШОС по обеспечению безопасности

Андрей Аркадьев
Павел Ремнев
13:59 28.07.2021
Глава военного ведомства подчеркнул, что необходимо повышать взаимодействие ШОС по вопросам безопасности с третьими странами и международными организациями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил странам Шанхайской организации сотрудничества развивать обмен информацией и опытом борьбы с терроризмом для обеспечения общей безопасности. Об этом он сообщил на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

«Первое. Развивать в рамках ШОС механизмы обмена информацией в сфере военной безопасности и опытом противодействия терроризму, а также поддерживать регулярные контакты по линии генеральных штабов», - сказал Шойгу.

Он также предложил расширять географию мероприятий сотрудничества по военной линии. Министр отметил, что в ходе учений «Мирная миссия» необходимо отрабатывать противодействие новым тактическим приемам, которые применяют боевики.

По словам Шойгу, речь идет о борьбе с вражескими беспилотниками, обеспечении информационной безопасности, предотвращении атак с химоружием.

Ранее Шойгу на переговорах со своим коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо заявил, что у Москвы и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Там проходит совещание руководителей военных ведомств стран - членов ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

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