Шойгу назвал ключевые задачи ШОС по обеспечению безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил странам Шанхайской организации сотрудничества развивать обмен информацией и опытом борьбы с терроризмом для обеспечения общей безопасности. Об этом он сообщил на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

«Первое. Развивать в рамках ШОС механизмы обмена информацией в сфере военной безопасности и опытом противодействия терроризму, а также поддерживать регулярные контакты по линии генеральных штабов», - сказал Шойгу.

Он также предложил расширять географию мероприятий сотрудничества по военной линии. Министр отметил, что в ходе учений «Мирная миссия» необходимо отрабатывать противодействие новым тактическим приемам, которые применяют боевики.

По словам Шойгу, речь идет о борьбе с вражескими беспилотниками, обеспечении информационной безопасности, предотвращении атак с химоружием.

Ранее Шойгу на переговорах со своим коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо заявил, что у Москвы и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Там проходит совещание руководителей военных ведомств стран - членов ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.