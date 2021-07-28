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Министры обороны ШОС обсудят вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе

Андрей Аркадьев
10:40 28.07.2021
У Москвы и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министры обороны ШОС обсудят вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе
© Фото: Минобороны России
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Меры, которые необходимо принять, чтобы обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, будут обсуждать на совещании в Душанбе главы военных ведомств стран, входящих в ШОС. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах со своим коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо.

Он отметил, что военные ведомства обеих стран выстраивают свое сотрудничество исходя из совместной заинтересованности в сохранении стабильной обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Там пройдет совещание руководителей военных ведомств стран - членов ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

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