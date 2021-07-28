Министры обороны ШОС обсудят вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе

Меры, которые необходимо принять, чтобы обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, будут обсуждать на совещании в Душанбе главы военных ведомств стран, входящих в ШОС. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах со своим коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо.

Он отметил, что военные ведомства обеих стран выстраивают свое сотрудничество исходя из совместной заинтересованности в сохранении стабильной обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Там пройдет совещание руководителей военных ведомств стран - членов ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.