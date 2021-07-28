Шойгу заявил, что стратегические учения «Запад-2021» носят оборонительный характер

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительный характер.

«Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Для участия в нем пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза», - подчеркнул Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Душанбе.

Министр добавил, что Россия никогда не призывала и не призывает к возвращению во времена холодной войны со свойственной ей блоковой идеологией и противостоянием по оси «Восток-Запад». Шойгу отметил, что позиция России - сбалансированное развитие взаимодействия в вопросах обороны, обеспечивающее своевременное, адекватное и эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности.

Также Шойгу сказал, что рост потенциала НАТО у границ Союзного государства России и Белоруссии вызывает тревогу.