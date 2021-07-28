Армия Шойгу: новые базы США в Центральной Азии принесут дополнительную нестабильность в регион Тимур Шерзад Шойгу добавил, что в этом контексте важно проводить постоянные консультации между Россией и Таджикистаном. Это необходимо, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территорию государств ШОС. © Фото: Allison Dinner, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США в Афганистане Читайте нас на: Сергей Шойгу заявил, что создание новых американских баз в Центральной Азии лишь принесет дополнительную нестабильность в регионе. «Американцы больше озабочены возможностью создания в центральноазиатских государствах новых транзитных маршрутов и логистических структур, размещением своих военных баз и объектов. Нам известно о таких попытках. Считаем, что это ни к чему хорошему не приведет, а только может повлечь за собой длительное присутствие Альянса в регионе и дополнительную нестабильность», - подчеркнул глава Минобороны России на переговорах со своим коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо. Шойгу добавил, что в этом контексте важно проводить постоянные консультации между Россией и Таджикистаном. Это необходимо, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территорию государств ШОС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика