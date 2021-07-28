Российские баскетболисты разгромили сербов и вышли в финал Олимпиады
Самым результативным игроком матча стал Александр Зуев. Баскетболист набрал 11 очков.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Мужская сборная России по баскетболу обыграла Сербию в полуфинале летней Олимпиады в Токио и вышла в финал турнира по баскетболу 3x3. Баскетболисты ОКР разгромили соперников со счетом 21:10. Достижение россиян прервало победную серию сербских баскетболистов, которые одерживали верх над противниками на протяжении семи встреч Олимпиады.
Россияне стали первыми финалистами соревнований, команда сыграет с победителем матча Латвия - Бельгия. Встреча начнется в 12.40 по московскому времени.
Баскетбол 3x3 впервые представлен в программе Олимпиады. При этом женская сборная России также пробилась в финал турнира. Россиянки завоевали путевку в финал, обыграв команду из Китая.