Российские баскетболисты разгромили сербов и вышли в финал Олимпиады

Мужская сборная России по баскетболу обыграла Сербию в полуфинале летней Олимпиады в Токио и вышла в финал турнира по баскетболу 3x3. Баскетболисты ОКР разгромили соперников со счетом 21:10. Достижение россиян прервало победную серию сербских баскетболистов, которые одерживали верх над противниками на протяжении семи встреч Олимпиады.

Россияне стали первыми финалистами соревнований, команда сыграет с победителем матча Латвия - Бельгия. Встреча начнется в 12.40 по московскому времени.

Баскетбол 3x3 впервые представлен в программе Олимпиады. При этом женская сборная России также пробилась в финал турнира. Россиянки завоевали путевку в финал, обыграв команду из Китая.