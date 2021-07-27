Россия вышла на четвертое место в медальном зачете ОИ-2020

Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. Улучшить рейтинг сборной помогли золотая и серебряная медаль пловцов Евгения Рылова и Климента Колесникова.

На данный момент в активе команды Олимпийского комитета России 14 медалей: пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

Первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио занимает сборная США, второе – Япония, на третьем разместился Китай. Замыкает первую пятерку Великобритания.