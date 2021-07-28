Собаки оказались способны определять ложь

Собаки в ряде случаев могут определить, когда люди им лгут. К такому выводу пришла группа исследователей из Венского университета, проведя соответствующие эксперименты. Результаты научной работы опубликованы в Proceedings of the Royal Society B.

В опытах приняли участие 260 представителей различных пород собак. Питомцам демонстрировали две миски, в одной из них находилось лакомство, другая была пуста. В эксперименте также был задействован незнакомый четвероногим человек. Он подсказывал собакам, какую миску лучше выбрать. Сначала он указывал на ту, в которой находилось лакомство. Затем перенес угощение и начал советовать животным выбрать пустую миску. Собаки запоминали этот «неверный» совет и в дальнейшем половина из них перестала принимать указания волонтера на веру. Согласно выводам ученых, в этом случае питомцы поняли, что человек им лжет.

Ранее ученые пришли к выводу, что собаки могут смеяться. Они, а также приматы, домашний скот, лисы, тюлени, мангусты, некоторые виды птиц и многие другие животные оказались способны к вокальным и мимическим проявлениям, схожим с человеческим смехом.