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Собаки оказались способны определять ложь

Светлана Иванова
11:59 28.07.2021
В экспериментах приняли участие 260 представителей различных пород собак.
Собаки оказались способны определять ложь
© Фото: Pauline Loroy, Unsplash
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Собаки в ряде случаев могут определить, когда люди им лгут. К такому выводу пришла группа исследователей из Венского университета, проведя соответствующие эксперименты. Результаты научной работы опубликованы в Proceedings of the Royal Society B.

В опытах приняли участие 260 представителей различных пород собак. Питомцам демонстрировали две миски, в одной из них находилось лакомство, другая была пуста. В эксперименте также был задействован незнакомый четвероногим человек. Он подсказывал собакам, какую миску лучше выбрать. Сначала он указывал на ту, в которой находилось лакомство. Затем перенес угощение и начал советовать животным выбрать пустую миску. Собаки запоминали этот «неверный» совет и в дальнейшем половина из них перестала принимать указания волонтера на веру. Согласно выводам ученых, в этом случае питомцы поняли, что человек им лжет.

Ранее ученые пришли к выводу, что собаки могут смеяться. Они, а также приматы, домашний скот, лисы, тюлени, мангусты, некоторые виды птиц и многие другие животные оказались способны к вокальным и мимическим проявлениям, схожим с человеческим смехом.

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