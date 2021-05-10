Ученые назвали виды животных, способных смеяться

Социальное поведение известно для многих видов животных, и выражается оно в разных видах, в том числе и в смехе, который, казалось, им не очень свойственен. Однако ученые выяснили, что смеяться могут гораздо больше животных, чем предполагалось ранее.

Исследователи из Калифорнийского университета провели специальный анализ вокализационных сигналов, которые способны издавать представители фауны, чтобы систематизировать громкие и тихие, высокие и низкие, короткие и длинные, ритмичные и одиночные звуки. Вместе с ними животные осуществляют и мимическую активность.

Как говорится в тексте исследования, опубликованном на портале Bioacoustics, совокупность вокальных и мимических проявлений, схожих с человеческим смехом, удалось обнаружить у 65 видов животных. В списке оказались не только приматы, и в том числе и собаки, домашний скот, лисы, тюлени, мангусты, некоторые виды птиц и многие другие.

Ранее в американском штате Теннесси медведь пробрался в коттедж и искупался в джакузи. Удивительное видео «принимающего водные процедуры» косолапого снял турист Тодд Требони, арендовавший вместе с супругой дом для отдыха на территории заповедной зоны.