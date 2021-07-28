На заводе в Чертаново опровергли сообщение о ночном пожаре на его территории

На мусоросжигательном заводе в Чертаново опровергли сообщение о том, что сегодня ночью пожар произошел на его территории. Уточняется, что возгорание было на прилегающей территории, пламя не затронуло здание предприятия, с его территории производился забор воды для тушения пожара. Завод работает в штатном режиме.

Ранее появилась информация, о том что в столичном районе Чертаново произошло возгорание мусора. Информации о пострадавших во время происшествия не поступало.