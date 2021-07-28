На заводе в Чертаново опровергли сообщение о ночном пожаре на его территории
Пламя не затронуло территорию предприятия, оно работает в штатном режиме.
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На мусоросжигательном заводе в Чертаново опровергли сообщение о том, что сегодня ночью пожар произошел на его территории. Уточняется, что возгорание было на прилегающей территории, пламя не затронуло здание предприятия, с его территории производился забор воды для тушения пожара. Завод работает в штатном режиме.
Ранее появилась информация, о том что в столичном районе Чертаново произошло возгорание мусора. Информации о пострадавших во время происшествия не поступало.