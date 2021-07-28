На мусоросжигательном заводе в Чертаново произошел пожар

В столичном районе Чертаново на мусоросжигательном заводе произошло возгорание мусора на открытой территории. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 35 квадратных метров.

На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, что на место ЧП прибыли несколько машин экстренных служб. К настоящему моменту пламя локализовано, проводится проливка территории.

Информации о пострадавших во время происшествия не поступало.