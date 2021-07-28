Умер один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон
Музыкант скончался во сне в минувший понедельник. Ему было 46 лет.
© Фото: Joey Jordison, facebook
Экс-барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон умер на 47-м году жизни. Трагическую новость сообщила семья музыканта.
Согласно заявлению родных Джордисона, он скончался во сне в минувший понедельник. О причинах смерти пока информации нет.
В сообщении отмечается, что похороны музыканта будут закрытыми для широкой публики.
Джои Джордисон был участником Slipknot на протяжении 18 лет - с 1995 по 2013 годы. Барабанщик также являлся одним из основателей коллектива. По его собственным признаниям, он покинул группу из-за тяжелой болезни - поперечного миелита.