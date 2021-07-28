Россия в случае угрозы из Афганистана окажет военную помощь Таджикистану

Сергей Шойгу заявил, что Россия отреагирует военным путем в случае возникновения угроз союзнику по ОДКБ Таджикистану.

«Мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику, члену ОДКБ, Россия будет реагировать, и реагировать в первую очередь 201-й базой, на территории Таджикистана», - рассказал Шойгу журналистам в Душанбе в ходе своей рабочей поездки в Таджикистан.

Шойгу добавил, что российские военные фиксируют активные перемещения боевиков ИГИЛ* на территорию Афганистана из разных стран, в том числе и Сирии с Ливией. Он подчеркнул серьезную организованность этих передвижений.

Также Шойгу заявил о том, что на фоне деградации обстановки в Афганистане Россия поставит Таджикистану дополнительные безвозмездные партии российского вооружения.



*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории России.



