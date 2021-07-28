Армия Шойгу заявил о дополнительных поставках российского вооружения для оснащения армии Таджикистана Анна Назайкина Министр обороны РФ подчеркнул, что российская сторона готова оказывать любую требуемую поддержку «таджикистанским друзьям». © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Всплеск активности террористов в Афганистане и стремительное обострение ситуации требуют принятия надлежащих мер, соответствующая работа уже ведется. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков», - сказал Шойгу. Глава российского оборонного ведомства отметил, что РФ готова к тому, чтобы оказать любую необходимую поддержку «таджикистанским друзьям». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика