Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
В рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч министра обороны Российской Федерации с главами военных ведомств стран ШОС.
© Фото: Минобороны России
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где пройдет совещание руководителей военных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В совещании, которое состоится 28 июля, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС.