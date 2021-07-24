Карацев, Павлюченкова и Медведев прошли в следующий раунд Олимпиады

В субботу, 24 июля, свои первые матчи на Олимпийских играх в Токио провели Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова и Аслан Карацев. Все представители России одержали победу в двух сетах.

Медведев одержал победу над казахстанцем Александром Бубликом (6:4, 7:6), Карацев победил американца Томми Пола (6:3, 6:2), а Павлюченкова обошла в игре Сару Эррани (6:0, 6:1).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее стало известно, что все члены сборной России здоровы и смогут участвовать в Олимпиаде. Соответствующую информацию огласили в контексте рисков распространения коронавирусной инфекции.