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Карацев, Павлюченкова и Медведев прошли в следующий раунд Олимпиады

Алена Миронова
11:22 24.07.2021
Все представители России победили в двух сетах.
Карацев, Павлюченкова и Медведев прошли в следующий раунд Олимпиады
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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В субботу, 24 июля, свои первые матчи на Олимпийских играх в Токио провели Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова и Аслан Карацев. Все представители России одержали победу в двух сетах.

Медведев одержал победу над казахстанцем Александром Бубликом (6:4, 7:6), Карацев победил американца Томми Пола (6:3, 6:2), а Павлюченкова обошла в игре Сару Эррани (6:0, 6:1).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее стало известно, что все члены сборной России здоровы и смогут участвовать в Олимпиаде. Соответствующую информацию огласили в контексте рисков распространения коронавирусной инфекции.

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