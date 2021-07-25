Тхэквондистка Минина завоевала для России серебро на Олимпиаде
Татьяна Минина принесла российской команде седьмую медаль на Олимпиаде в Токио.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Российская спортсменка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио на соревнованиях по тхэквондо. Это седьмая награда российской команды.
Минина в финальном поединке уступила американской спортсменке Анастасии Золотич. Матч завершился со счетом 17:25.
Российская спортсменка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио на соревновании по фехтованию на рапирах. Таким образом она принесла команде пятую награду.