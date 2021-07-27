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Синоптики пообещали жителям Европейской России «приятные» осадки

Анна Назайкина
08:09 27.07.2021
Ожидается, что наиболее заметные дожди пройдут в среду, 28 июля, во второй половине дня, а также в четверг, 29 июля.
Синоптики пообещали жителям Европейской России «приятные» осадки
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Знойные дни с кратковременными осадками, которые легко воспринимаются в такую теплую погоду, ожидаются в центре Европейской части России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Волна теплой погоды, не волна тепла, а волна хорошей длительной теплой погоды. Причем в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а еще и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой теплой погоды. Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут +27-29 градусов, что на два-три градуса выше нормы… Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди», — рассказал специалист.

Кроме того, синоптик добавил, что наиболее заметные дожди прогнозируются в среду, 28 июля, во второй половине дня, а также в четверг, 29 июля.

«Начиная с четверга давление начнет снижаться. Будут облачно с прояснениями и небольшие дожди… Будут небольшие дождики и периоды сухой ясной погоды», — сказал он.

Напомним, что ранее на сайтах региональных Гидрометцентров и управлений МЧС РФ сообщалось, что жаркая погода снова ожидается в регионах Центральной России уже к 27 июля.

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