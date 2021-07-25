В центральные регионы России вернется 30-градусная жара

Жаркая погода снова ожидается в регионах Центральной России уже к 27 июля. Как сообщается на сайтах региональных Гидрометцентров и управлений МЧС РФ, в Белгородской, Воронежской, Орловской и Смоленской областях прогнозируется до +29...+31 градуса, местами возможны дожди с грозами.

По данным Гидрометцентра, в Курской области с 27-28 июля воздух прогреется до +30, а 31 июля - до +31. В Брянской области температура воздуха составит +29 градусов.

Такие же высокие температуры ожидаются в Орловской и Тверской областях. А до +28...+29 градусов ко вторнику 27 июля отметки термометров поднимутся в Калужской, Смоленской, Рязанской и Тамбовской областях. Осадки при этом там маловероятны. Дожди возможны во Владимирском, Липецком и Тульском регионах.

В Ивановской, Ярославской, Костромской областях температура будет не выше +26...+27 градусов, возможны небольшие дожди.