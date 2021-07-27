Установлена полезная для сердца доза алкоголя

До 105 граммов алкоголя в неделю, что равно одной бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости, является безопасной для сердца дозой. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона.

Как сообщается в журнале BMC Medicine, в результате исследования специалисты проанализировали информацию за последние 20 лет по более чем 48 тысячам мужчин и женщин, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что люди, употребляющие около 6 граммов алкоголя в сутки, подвержены минимальному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Также установлено, что у выпивающих по 15 граммов риск чуть выше, но все равно меньше, чем у тех, кто не пьет.