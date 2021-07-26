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Названы две причины для временного отключения интернета на смартфоне

Анна Назайкина
08:52 26.07.2021
Отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума, заявил специалист.
Названы две причины для временного отключения интернета на смартфоне
© Фото: Йонаса Леупе, Unsplash
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Существует две причины, по которым следует отключить интернет на смартфоне. Во-первых, такая мера позволяет экономить заряд батареи, во-вторых, это позволит пользователю отдохнуть от устройства. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По словам специалиста, устройство разряжается быстрее при активном использовании приложений.

«В фоновом режиме телефон может работать в активном режиме – ежесекундно передавая информацию от сервера к телефону», — рассказал эксперт.

Кроме того, Щельцин заявил, что соцсети, мессенджеры, приложения работают так, что в конечном итоге человек снова и снова возвращается в Сеть.

«Таким образом, отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума», — считает он.

Ранее врач-офтальмолог и доктор медицинских наук Игорь Азнаурян предупредил россиян о способности смартфонов снижать иммунитет.

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