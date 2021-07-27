Еще одно серебро: российские стрелки завоевали медаль на Играх в Токио

Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов принесли России серебряные медали на Играх в Токио. Россияне завоевали награду в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

В финале спортсмены из России уступили золото представителям Китая. Цзян Жаньсинь и Пан Вэй вырвали медали, встреча закончилась со счетом 14:16 в пользу стрелков из КНР.

Соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров проходят на Олимпийских играх впервые. Ранее Виталина Бацарашкина уже стала обладательницей золота Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Медалистку с успехом поздравил президент России Владимир Путин.