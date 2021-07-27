Как минимум серебро: Бацарашкина и Черноусов вышли в финал Олимпиады по стрельбе из пистолета в миксте

Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов обеспечили себе место не ниже второго в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. По итогам квалификационного раунда на Олимпийских играх в Токио российская команда заняла второе место.

В финале, который стартует в 5.37 мск 27 июля, Бацарашкина и Черноусов поборются за золото с китайцами Цзян Жаньсинь и Пан Вэем.

Бронзовые призеры соревнований определятся в противостоянии украинской пары Елены Костевич и Олега Омельчука с представителями Сербии Зораной Арунович и Дамиром Микецем.

Соревнования смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров проходят на Олимпийских играх впервые. Бацарашкина ранее уже стала обладательницей золота Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.