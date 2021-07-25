В стране и мире Тайфун может испортить погоду перед олимпийским триатлоном в Токио Анна Берестовая Сильные ливни могут накрыть Токио перед олимпийским триатлоном. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В начале следующей недели в японском Токио могут начаться ливни, сопровождаемые сильным ветром. Непогоду в город, принимающий летние Олимпийские игры, принесет наступающий тайфун «Непартак». Как сообщили в главном метеорологическом агентстве Японии, тайфун сформировался 24-25 июля из тропической депрессии в области Тихого океана. Согласно ранее озвученной агентством Киодо информации, приближение стихийного бедствия может стать причиной изменения расписания спортивных соревнований. Во вторник, 27 июля, в рамках Олимпиады должны состояться соревнования по плаванию на открытой воде, а также плавательная часть триатлона. К тому моменту на территории может выпасть до 150 миллиметров осадков. Об этом пишет РИА Новости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика