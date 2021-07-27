Частный пассажирский самолет разбился и вызвал пожар в Калифорнии

Пассажирский самолет бизнес-класса разбился недалеко от аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии. В результате инцидента произошел лесной пожар.

Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиацией, самолет Bombardier Challenger 600 летел из штата Айдахо и собирался приземлиться в аэропорту, когда врезался в лесной массив. Пожар после падения воздушного судна уже локализовали.

О состоянии находившихся на борту людей ничего неизвестно, так же, как их количество. В общей сложности самолет может перевозить 10-12 человек. В полиции аэропорта заявили, что при крушении самолета жертв нет, сообщает CBS.

Ранее легкомоторный самолет упал в районе села Калинка под Хабаровском. Оба находившихся внутри человека погибли.