Число жертв крушения легкомоторного самолета под Хабаровском увеличилось до двух
Под Хабаровском при падении легкого самолета скончалась женщина.
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В больнице умерла женщина, пострадавшая при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском. Об этом сообщили журналистам в краевом Минздраве.
До этого стало известно, что в результате трагедии умер находившийся в самолете мужчина.
Ранее воздушное судно рухнуло в районе села Калинка недалеко от столицы региона. По имеющейся информации, на борту самолета находились двое - мужчина и женщина.