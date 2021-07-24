Число жертв крушения легкомоторного самолета под Хабаровском увеличилось до двух

В больнице умерла женщина, пострадавшая при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском. Об этом сообщили журналистам в краевом Минздраве.

До этого стало известно, что в результате трагедии умер находившийся в самолете мужчина.

Ранее воздушное судно рухнуло в районе села Калинка недалеко от столицы региона. По имеющейся информации, на борту самолета находились двое - мужчина и женщина.