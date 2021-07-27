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СМИ назвали самые подешевевшие продукты в России

Роман Захаров
02:09 27.07.2021
Выводы журналистов о снижении цен на некоторые продовольственные товары в РФ подтвердили в крупной исследовательской компании.
СМИ назвали самые подешевевшие продукты в России
© Фото: pixabay
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Самыми подешевевшими в течение года продуктами оказались лимоны, лайм и чеснок. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственные подсчеты, произведенные по данным от Росстата.

По информации издания, средняя стоимость за один килограмм лимонов в рознице в январе-июне 2021 года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 30%. Если по итогам первого полугодия 2020 года это были 189,4 рублей за килограмм, то в текущем году - 131,9.

Также сообщается, что в рознице в первом полугодии 2021 года подешевел и чеснок: цена упала почти на 10% - с 254,5 до 229,6 рублей за один килограмм.

Авторы материала отмечают, что в исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки 20 тысяч российских домохозяйств по всей стране, их выводы о снижении цен на лимоны, лайм и чеснок подтвердили.

«За первое полугодие средняя стоимость за один килограмм лимона и лайма снизилась на 31% к аналогичному периоду 2020 года, один килограмм  чеснока - на 9%», - уточнили в компании.

Ранее в Минэкономразвития завили, что в России с начала июля овощи и фрукты подешевели на 2,32%.

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