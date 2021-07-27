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Врач объяснил негативное влияние COVID-19 на слух

Роман Захаров
02:51 27.07.2021
Специалист напомнил о необходимости немедленного обращения к врачу в случае появления проблем со слухом.
Врач объяснил негативное влияние COVID-19 на слух
© Фото: Udo Kroener, globallookpress
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В число последствий перенесенного COVID-19 помимо временной потери обоняния и вкуса может входить еще и снижение слуха. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, отметив, что одной из причин этого является поражение вирусом нервной системы.

«Коронавирусная инфекция - нейротропный вирус, он бьет по нервной системе, возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости. В этом случае страдают волосковые клетки слухового нерва, и человек начинает терять слух», - объяснил ученый.

Медик при этом уточнил, что могут выпадать как высокие, так и низкие или средние частоты, то есть ухудшение слуха может быть весьма серьезным.

Также, по его словам, существует и вторая причина - поражение коронавирусом слуховой (евстахиевой) трубы.

«Поскольку вирус попадает к нам воздушно-капельным путем, инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха, когда со стороны слухового нерва все в порядке, а есть проблема именно слуховой трубы, развивается евстахиит», - высказал свою позицию Зайцев.

В то же время он добавил, что с этим бороться легче: воспаление гасится, и ощущение снижения слуха проходит довольно быстро.

Кроме того, врач напомнил, что если человек заметил ухудшение слуха, то ему нужно немедленно обратиться к специалисту, поскольку только он сможет определить точную причину случившегося и назначить соответствующее лечение.

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