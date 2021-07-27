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В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Роман Захаров
23:47 27.07.2021
Жителей столичного региона с 21.00 28 июля до 9.00 29 июля ожидает гроза.
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
© Фото: vk_moscow, globallookpress
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Гидрометцентр РФ объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы. Это следует из прогностической карты, размещенной на сайте учреждения.

«Желтый - погода потенциально опасна», - информируют синоптики.

По данным специалистов Гидрометцентра, гроза ожидает жителей столичного региона с 21.00 28 июля до 9.00 29 июля. Кроме того, в Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса.

Стоит отметить, что синоптики довольно часто сообщают россиянам об опасности погоды в том или ином регионе. Так, в мае в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной жарой. А незадолго до этого жителей столицы призывали не покидать свои дома из-за возможного сильного ветра.

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