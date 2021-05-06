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Опасная погода: жителей Москвы призвали не покидать своих домов

Анна Касаткина
15:28 06.05.2021
Ураганный ветер уже повалил несколько деревьев в столице.
Опасная погода: жителей Москвы призвали не покидать своих домов
© Фото: moscowtop1, VK
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Жителей Москвы призвали отказаться от прогулок по городу до 20.00 четверга, 6 мая. Столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале предупредил о погодной опасности.

Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. В парках, зонах отдыха и других местах скопления людей дополнительно информируют о неблагоприятных погодных условиях, задействована система sms-оповещения.

«Просим вас до 20.00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», - говорится в сообщении.

В социальных сетях очевидцы публикуют фотографии последствий непогоды. Ветер уже повалил несколько деревьев в столице.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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