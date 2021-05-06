Опасная погода: жителей Москвы призвали не покидать своих домов

Жителей Москвы призвали отказаться от прогулок по городу до 20.00 четверга, 6 мая. Столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале предупредил о погодной опасности.

Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. В парках, зонах отдыха и других местах скопления людей дополнительно информируют о неблагоприятных погодных условиях, задействована система sms-оповещения.

«Просим вас до 20.00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», - говорится в сообщении.

В социальных сетях очевидцы публикуют фотографии последствий непогоды. Ветер уже повалил несколько деревьев в столице.