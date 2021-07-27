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Эксперт рассказал о нештатных ситуациях во время полета модуля «Наука» к МКС

Анна Касаткина
01:52 27.07.2021
Самой тяжелой стала проблема с двигательной установкой модуля.
Эксперт рассказал о нештатных ситуациях во время полета модуля «Наука» к МКС
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com
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Ряд нештатных ситуаций возник при полете многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС). Российским специалистам удалось справиться с большинством из них, сообщил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

После выведения модуля на орбиту возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, из-за чего "Науку" пришлось ориентировать в пространстве с помощью звездных датчиков, рассказал Хохлов РИА Новости.

Кроме того, по его словам, специалистов взволновала информация о нераскрывшейся антенне системы сближения «Курс», которая впоследствии раскрылась. Тест самой системы «Курс», пояснил собеседник агентства, также прошел не с первого раза.

Самой тяжелой стала проблема с двигательной установкой модуля «Наука», отметил Хохлов.

«В результате пришлось менять всю траекторию полета "Науки" к МКС, так как не сразу удалось задействовать основные двигатели коррекции и сближения и поначалу подъемы орбиты модуля выполнялись с помощью малых двигателей причаливания и стабилизации», – объяснил он.

В то же время он добавил, что с большинством нештатных ситуаций специалистам справиться удалось.

Модуль «Наука» отправился к МКС 21 июля, стыковка со станцией ожидается 29 июля. Он займет место модуля «Пирс», отстыковка которого от МКС и затопление в Тихом океане прошли 26 июля, после того, как три раза откладывались по неназванным причинам.

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