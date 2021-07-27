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«Американцы никуда не уйдут»: политолог оценила вывод войск США из Ирака

Олеся Степакова
22:43 27.07.2021
В Багдаде заявили ранее, что больше не нуждается в помощи коалиции в борьбе с терроризмом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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США прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу 2021 года. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна. Политолог, востоковед Елена Супонина в беседе со «Звездой» прокомментировала ситуацию с выводом американских войск из Ирака.

«На самом деле американцы никуда не уйдут. Многие американские специалисты подтверждают, что численность американский солдат и офицеров останется прежняя, а это – 2500 человек. Теперь они будут не бороться с терроризмом, как заявлялось ранее, а обеспечивать безопасность американских объектов и тренировать, повышать квалификацию местных иракских военных», – рассказала Супонина.

Днем ранее президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон больше не будет принимать участия в военных миссиях на территории Ирака, а сосредоточится на подготовке местных сил и борьбе с террористами. Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с иракским премьер-министром Мустафой аль-Каземи.

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